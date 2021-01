Hitman 3 er overraskende lite selv om det er penere

Du ser på Annonser

De av oss som har både Hitman og Hitman 2 installert fryktet nok at det ikke ville bli plass til stort annet da Hitman 3 ble avduket siden det kommende spillet vil la oss samle trilogien i samme pakke. Heldigvis har de danske utviklerne noen ess i ermet.

En av utviklerne fra IO Interactive har nemlig klikket seg inn på ResetEra for å fortelle at nye teknologier og teknikker har gjort det slik at Hitman 3 bare vil ta omtrent 100GB med plass selv om du inkluderer alt Hitman- og Hitman 2-innhold. Ganske imponerende med tanke på at forgjengerne vil få flere grafiske forbedringer som en del av implementering med det tredje spillet og allerede i seg selv bruker nesten det dobbelte av plass.