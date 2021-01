Hitman 3 er seriens største digitale lansering noensinne

Du ser på Annonser

Hitman 3 fra danske IO Interactive er endelig ute, og det har også fått ganske så god omtale og virker som en verdig avslutning på den nye trilogien. Vi kjenner ikke til konkrete salgstall enda, men vi vet at spillet har hatt en ganske god start.

Via et innlegg på Twitter har studioet bekreftet at Hitman 3 er den største digitale lanseringen i seriens historie.

"HITMAN 3 has arrived! And it's the biggest digital launch in franchise history."

Det er i utgangspunktet imponerende, men det skal dog sies at stort sett alle spill, på tvers av alle plattformer har en skiftende salgsfordeling i den digitale distribusjonens favør. Så stort sett alle nye spill i en franchise vil sannsynligvis bli "den største digitale lanseringen".

Vi er spente på å få se konkrete salgstall etter hvert.