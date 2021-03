Hitman 3 får massiv utvidelse basert på de syv dødssyndene

Du ser på Annonser

Man skulle kanskje tro at IO Interactive avslørte alt da de i starten av denne månedene offentliggjorde hva vi kan forvente av Hitman 3 frem til april, men nå har danskene avslørt at noe annet skikkelig spennende ligger på lur.

Hitman 3 vil nemlig få syv utvidelser basert på de syv dødssyndene. Selve samlingen vil enkelt nok kalles Seven Deadly Sins, og den første delen vil kunne kjøpes den 30. mars. Denne vil handle om grådighet, og ta oss til Dubai. Som traileren nederst viser vil den luksuriøse plassen være enda mer preget av rikdom, og IO bekrefter av hver utvidelse skal by på en unik visuell stil, nye gameplaymekanikker, spesielle oppdrag og belønninger basert på hver synd. Grådighet vil altså gi oss en snasen dress, fiffig gåstokk og en mystisk mynt. Hva selve Escalation-kontrakten angår får vi bare vite at den vil la oss beholde enkelte gjenstander runde til runde, men erter oss litt med å si at grådighet kanskje har sin pris.

Dette må vi altså betale for, men vi får også vite at det venter gratis innhold for hver dødssynd-sesong. Nærmere informasjon om dette kommer om to uker.