Hitman 3 får ray-tracing først senere i 2021

Nylig presenterte utvikleren IO Interactive de mer tekniske aspektene av Hitman 3, og avslørte blant annet at det kommer til å kjøre både i 4K og 60fps på PlayStation 5 og Xbox Series X. Noe vi derimot ikke kommer til å se ved lanseringen er ray-tracing, ikke engang på PC.

På deres egen blogg skriver IO Interactive at Hitman 3 kommer til å få ray-tracing, men at dette legges til først senere i 2021:

"On top of that, we will also implement Ray Tracing after the launch of the game, later in 2021."

Derimot kan vi se fram mot optimering for CPU med åtte kjerner samt Variable Rate Shading.