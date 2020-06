Hitman 3 får seks oppdrag fra starten og beholder Hitman 2-data

Du ser på Annonser

Selv om danskene i IO Interactive var snille nok til å gi oss en trailer med bittelitt gameplay da de endelig viste frem Hitman 3 for to uker siden var de relativt hemmelighetsfulle hva detaljer angår, men et par ting ble oppklart i dagens livestream.

Blant annet er planen akkurat nå, selv om dette kan endre seg, at Hitman 3 vil ha 6 områder på lanseringsdagen, og på toppen av det hele vil både fremgangen og oppdragene fra de to forgjengerne bli med over til spillet så lenge du eier dem.

De kunne ikke si så mye nytt om gameplayet, men avslørte at historien vil bli en større del av oppdragene. Slik ønsker de å gjøre slik at de filmatiske sekvensene ikke blir de eneste måtene å forutsi hvor turen går neste gang. Akkurat hvordan skal vi få se eksempler på de kommende månedene. Da vil vi også få mer informasjon om eventuelle utvidelser, måter man vil få tilgang til innhold fra hele trilogien på og mer.

Du kan se opptak av streamen her.