K3nty90 og Drakenbourgh var ikke de eneste som fortsatt hadde spørsmål om Hitman 3 etter å ha lest Ben sin preview i forrige uke, for IO Interactive har ikke vært så...

Alle Hitman 3-områdene bekreftet

den 11 januar 2021 klokken 18:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For noen dager siden bekreftet en uærlig sjel seg for å laste opp et skjermbilde fra preview-utgaven av Hitman 3 vedkommende hadde fått av IO Interactive som avslørte...