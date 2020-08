Du ser på Annonser

Fra første stund var danskene i IO Interactive klare på at Hitman 3 ville komme en gang i januar, men i dag har de ekstra gode nyheter.

For det første vet vi nå at Hitman 3 vil lanseres den 20. januar, og som en ekstra godbit bekreftes det at alle som kjøper spillet på PS4 og Xbox One også vil få det til PS5 og Xbox Series X helt gratis.