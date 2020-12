Hitman 3 oppsummerer alt vi vet frem til nå i gameplaytrailer

Du ser på Annonser

Jeg ante ikke hva danskene i IO Interactive hadde planlagt da de annonserte at vi ville få en ny Hitman 3-trailer i dag. Tankene gikk ført til en ny plass, men svaret viser seg å være at traileren handlet om alt.

For traileren oppsummerer enkelt sagt hva Hitman 3 handler om. Vi får se mer av både Chongqing, Dartmoor og Dubai, Agent 47s hackeferdigheter, ulike forkledninger, et arsenal som består av alt fra en bok til skarpskytterrifle og selvsagt glimt av måter å komme nærme og drepe ulike mål på. To av de få tingene som ikke nevnes er at forgjengerne vil pusses opp grafisk også, og at alle tre vil støtte PlayStation VR.