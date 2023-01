Hitman 3 samler alle spillene - Fører til gratis innhold for mange

HQ

Danske IO Interactive har vært både snille og smarte ved å stadig oppgradere og utvide Hitman og Hitman 2 slik at banene deres kan spilles i Hitman 3, men denne tilnærmingen har også fått mange nye spillere til å stusse på hva de har tilgang til. Derfor er det greit at alt gjøres lettere i 2023.

Utviklerne forteller at Hitman 3 forandrer navn til Hitman World of Assassination den 26. januar. Denne utgaven inneholder både Hitman 3 og alle de originale banene i de to første spillene i trilogien. Om du har lyst på absolutt alt kommer det som kalles Deluxe Pack-utvidelsen som gir tilgang til Haven Island, New York, Sniper-kartene Siberia og Hantu Port, 7 Deadly Sins og mer. Dette betyr for eksempel at de av dere som bare eier Hitman 3 får innholdet fra de to første spillene gratis.

Derfor vil de to første spillene fjernes fra digitale butikker samme dag, mens utvidelsene kan kjøpes separat for en litt billigere penge enn nå.