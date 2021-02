Hitman 3 sine planer for februar

Du ser på Annonser

Selv om IO Interactive får det til å virke som om vi kan se langt etter nye steder i Hitman 3 har de selvsagt tenkt å stadig bringe nytt innhold til spillet med Escalation-oppdrag, Elusive Target-kontrakter og mer. Nå vet vi hvordan denne måneden ser ut på det området.

For danskene har offentliggjort en trailer og et bilde som viser at vi kan glede oss til både en oppdatering om nitten dager, en rekke Featured-kontrakter fra kjentfolk i spillindustrien (Kinda Funny og MinnMax er helt klart to av mine favoritter), en Elusive Target-kontrakt med to mål i Sapienza, to Escalation-kontrakter og to spesielle Escalation-kontrakter med ekstra snadder for de med Deluxe-utgaven av Hitman 3. Hva som endres og forbedres i oppdateringen den 23. februar sier de ikke noe om enda, men vi får nok vite det om to uker eller noe.