Hitman 3 tjener allerede penger

Å utvikle store spill koster som regel veldig mye, så det er ikke sjelden vi hører at utviklerne og utgiverne taper penger på et prosjekt. Heldigvis gjelder ikke det IO Interactive denne gangen.

Danskene avslører til GamesIndustry.biz at Hitman 3 allerede har gjort det så bra kommersielt at utviklingskostnadene er tjent inn. Her snakker vi også om en serie som er kjent for å fortsette å selge over tid, så vi kan være relativt trygge på at studioet vil tjene ganske mye fremover mens det fortsetter å jobbe på James Bond-spillet sitt og ekstra innhold til Hitman 3.