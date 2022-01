Hitman 3-nytt avsløres på torsdag

HQ

Allerede i november annonserte IO Interactive at de hadde endret fremtidsplanene sine, og at vi faktisk vil få mer innhold til Hitman 3 likevel. Den gangen fikk vi blant annet vite at det kommer et nytt kart, virtual reality til PC og en modus fansen har etterspurt i lang tid, men nærmere informasjon skulle avsløres "på nyåret". Nå vet vi altså akkurat når.

Danskene forteller at de vil offentliggjøre en 15 minutter lang video klokken 15 den 13. januar hvor vi skal få se og høre langt mer om andre år av Hitman 3.