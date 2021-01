Hitman 3s virtual reality-modus viser nye muligheter

Du ser på Annonser

Med under to uker til lansering har selvsagt IO Interactive begynt å trappe opp markedsføringen av Hitman 3, så i dag er det tid for å fokusere på ett av aspektene som virkelig skiller trilogiens siste del fra resten av serien.

For som kjent vil Hitman 3 introdusere førstepersons perspektiv og virtual reality takket være PlayStation VR, og etter å bare ha gitt oss små glimt frem til nå går dagens trailer mer detaljert til verks. Her får vi se hvordan det er lettere å skyte rundt hjørner mens man er i dekning, ulike måter å lure folk på og hvor brutale Agent 47 virkelig er når man opplever de såpass tett i alle de tre spillene.