Hitman, Hitman 2 og Hitman 3 kommer til Game Pass neste uke

Allerede den 4. januar sa jeg at Xbox Game Pass og PC Game Pass startet 2022 veldig bra, og siden den gang har tjenesten bare imponert enda mer med Nobody Saves the World og Rainbow Six: Extraction. Ikke at det stopper der heller.

I tillegg til å avsløre hvilke spennende ting som kommer til Hitman 3 fremover forteller IO Interactive at samlingen Hitman Trilogy, som selvsagt består av Hitman, Hitman 2 og Hitman 3, vil slippes rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass den 20. januar. Samme dag kommer det siste spillet i trilogien til Steam, så du kan være trygg på at antall spillere øker betraktelig.