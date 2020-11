Hitman-serien har hatt 70 millioner spillere gjennom årene

Du ser på Annonser

Denne måneden feirer Hitman-serien av IO Interactive 20 år, og for en reise Agent 47 har vært på gjennom de årene. Det hele startet 21. november i år 2000 hvor det aller første Hitman kom, og om ikke lenge kommer Hitman 3, det åttende spillet i serien.

Dette feirer IO i et stort blogginnlegg på deres hjemmeside, hvor de blant annet avslører at totalt 70 millioner har spilt et spill i serien på en eller annen måte.

Studioet har virkelig fått vind i seilene med World of Assassination-trilogien, som startet i 2016, og som nå konkluderes neste år. Planene deretter er fortsatt ukjent.

