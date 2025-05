Hjertesorg for Betis, som ble slått av Chelsea i sin første europeiske finale

HQ

Det var ikke meningen at det skulle skje for Betis: Laget fra Sevilla var svært nær ved å vinne sitt største trofé i historien, i sin første europeiske finale... men endte opp med å bli slått av Chelsea; 4-1. Dermed er Chelsea det første laget som har vunnet alle UEFAs europacuper (Champions League to ganger, Europa League to ganger og nå Conference League).

Nettopp Conferencie League, en kontinental turnering på tredje nivå som ble opprettet for fire år siden for å skape mer mangfold i UEFAs mesterskap, slik at flere lag kan spille på høyere nivå, har blitt vunnet av en av de engelske gigantene, Betis, et lag hvis største trofeer er to spanske cupmesterskap i 2022 og 2004, og en ligatittel på 1930-tallet.

Mens Betis var først på ballen, og gjorde en mye bedre første omgang, med et mål av Ezzalzouli i det 9. minutt, hadde Chelsea kontroll på ballen i andre omgang, og Betis' svake forsvar betydde fire mål innsluppet av Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Jadon Sancho og Moises Caicedo.

Betis reiser tilbake til Sevilla med knust hjerte, men med stoltheten av å ha nådd en europeisk finale for første gang, og med vissheten om at de skal spille Europea League neste år, takket være sjetteplassen i LaLiga.