Betis mot Chelsea - har Betis noen gang vunnet over Chelsea?

I kveld spilles en uventet finale: Real Betis mot Chelsea i UEFA Conference League. Det er rimelig å anse Chelsea som favoritter: London-laget er et av de største i Europa og har vunnet Champions League to ganger, Europa League to ganger og Premier League seks ganger, mens Sevilla-laget aldri har nådd en europeisk finale av noe slag, og deres største trofeer i dette århundret er å vinne spanske Copa del Rey i 2022, 2005... og å vinne andredivisjon i 2015 og 2011.

Det er nesten sjokkerende å se Chelsea spille finale i en UEFA-turnering på tredje nivå, og når de kommer til finalen har Chelsea vist sin overlegenhet ved å kun tape én kamp, score 41 mål og kun motta 11 mål. Når du sammenligner sesongene deres, er de imidlertid ikke så langt: Chelsea endte på fjerdeplass med 68 poeng i Premier League - noe som sikret plass i Champions League neste år - og Betis endte på sjetteplass med 60 poeng, noe som sikret Europa League-plass neste år.

Betis har også en av de skarpeste spissene i alle europeiske ligaer den siste tiden, brasilianske Antony, som har forbedret seg enormt siden han kom fra Manchester United, der han"mistet spillelysten".

Chelsea vs. Betis innbyrdes oppgjør

Dette blir ikke første gang det engelske og spanske laget møter hverandre. Det har vært fire andre kamper, der Chelsea har ledet 3-1. Den siste var i gruppespillet i Champions League 2005/06, der Chelsea (da med Mourinho som trener) vant 4-0 i London, mens Betis vant 1-0 i Sevilla.

Etter gruppespillet lå Betis på tredjeplass i gruppen, bak Liverpool og Chelsea. Chelsea ble slått ut av den senere vinneren Barcelona i åttedelsfinalen, og Betis, som rykket ned i UEFA-cupen, ble slått ut av FC SB fra Bucuresti i åttedelsfinalen, der Sevilla, det andre laget i Sevilla, vant det året.

De to andre kampene var i Cupvinnercupen i 1997/98, der Betis tapte 1-2 hjemme og Chelsea vant 3-1 hjemme. Chelsea vant deretter turneringen mot Stuttgart.

Når og hvor du kan se UEFA Conference League-finalen

Finalen spilles onsdag 28. mai kl. 20:00 BST, 21:00 CEST, på Wrocław Stadium i Wrocław, Polen. I Storbritannia kan du se den på TNT Sports. Du kan lese en liste over europeiske kringkastere her.