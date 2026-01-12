Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

HLTV Awards 2025: ZywOo kåret til årets spiller

Den årlige Counter-Strike-prisutdelingen fant sted i helgen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

2026 Counter-Strike 2 sesongen er i ferd med å starte med BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen fra og med denne uken. Med neste års handling i ferd med å begynne, har HLTV avrundet 2025-sesongen ved å være vertskap for sitt årlige HLTV Awards -show, der sesongens beste spillere og lag blir anerkjent.

Arrangementet ble arrangert i Beograd, Serbia 11. januar, og fremhevet mange enkeltpersoner og organisasjoner, med fokus ikke bare på nåværende og kommende talent, men også legendene som banet vei for Counter-Strike 2 for å være så vellykket som det er i dag. Når det gjelder hvem som vant priser og hvem som ble anerkjent for sine bidrag til esport, kan hele listen over vinnere sees nedenfor.

HLTV Awards:


  • Årets kvinnespiller - Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud

  • Årets kvinnelag - BIG EQUIPA

  • Årets nykommer - Danil "molodoy" Golubenko

  • Årets lag - Team Vitality

  • Årets spiller - Mathieu "ZywOo" Herbaut

Panelets utmerkelser:


  • Årets Closer - Robin "ropz" Kool

  • Årets anker - William "mezii" Merriman

  • Årets IGL - Dan "apEX" Madesclaire

  • Årets AWPer - Mathieu "ZywOo" Herbaut

  • Årets åpner - Danil "donk" Kryshkovets

  • Årets trener - Rémy "XTQZZZ" Quoniam

  • Årets høydepunkt - donk - 1v5 vs Vitality

Fellesskapets priser:


  • Årets talent - James "BanKs" Banks

  • Årets strømmer - Mark "ohnePixel" Zimmermann

  • Årets skaper - dima_aimbots

  • Årets begivenhet - StarLadder Budapest Major

  • Årets skinn - AWP | Printstream (JTPNZ)

Disse vinnerne ble også styrket av tre nye Hall of Fame -innlemminger, med æren som ble gitt til Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov og Olof "olofmeister" Kajbjer.

Counter-Strike 2
HLTV

Relaterte tekster

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



Loading next content