HLTV Awards 2025: ZywOo kåret til årets spiller
Den årlige Counter-Strike-prisutdelingen fant sted i helgen.
2026 Counter-Strike 2 sesongen er i ferd med å starte med BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen fra og med denne uken. Med neste års handling i ferd med å begynne, har HLTV avrundet 2025-sesongen ved å være vertskap for sitt årlige HLTV Awards -show, der sesongens beste spillere og lag blir anerkjent.
Arrangementet ble arrangert i Beograd, Serbia 11. januar, og fremhevet mange enkeltpersoner og organisasjoner, med fokus ikke bare på nåværende og kommende talent, men også legendene som banet vei for Counter-Strike 2 for å være så vellykket som det er i dag. Når det gjelder hvem som vant priser og hvem som ble anerkjent for sine bidrag til esport, kan hele listen over vinnere sees nedenfor.
HLTV Awards:
- Årets kvinnespiller - Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud
- Årets kvinnelag - BIG EQUIPA
- Årets nykommer - Danil "molodoy" Golubenko
- Årets lag - Team Vitality
- Årets spiller - Mathieu "ZywOo" Herbaut
Panelets utmerkelser:
- Årets Closer - Robin "ropz" Kool
- Årets anker - William "mezii" Merriman
- Årets IGL - Dan "apEX" Madesclaire
- Årets AWPer - Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Årets åpner - Danil "donk" Kryshkovets
- Årets trener - Rémy "XTQZZZ" Quoniam
- Årets høydepunkt - donk - 1v5 vs Vitality
Fellesskapets priser:
- Årets talent - James "BanKs" Banks
- Årets strømmer - Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Årets skaper - dima_aimbots
- Årets begivenhet - StarLadder Budapest Major
- Årets skinn - AWP | Printstream (JTPNZ)
Disse vinnerne ble også styrket av tre nye Hall of Fame -innlemminger, med æren som ble gitt til Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov og Olof "olofmeister" Kajbjer.