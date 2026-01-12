HLTV Awards 2025: ZywOo kåret til årets spiller

HQ

2026 Counter-Strike 2 sesongen er i ferd med å starte med BLAST Bounty Winter 2026 -turneringen fra og med denne uken. Med neste års handling i ferd med å begynne, har HLTV avrundet 2025-sesongen ved å være vertskap for sitt årlige HLTV Awards -show, der sesongens beste spillere og lag blir anerkjent.

Arrangementet ble arrangert i Beograd, Serbia 11. januar, og fremhevet mange enkeltpersoner og organisasjoner, med fokus ikke bare på nåværende og kommende talent, men også legendene som banet vei for Counter-Strike 2 for å være så vellykket som det er i dag. Når det gjelder hvem som vant priser og hvem som ble anerkjent for sine bidrag til esport, kan hele listen over vinnere sees nedenfor.

HLTV Awards:



Årets kvinnespiller - Mayline-Joy "ASTRA" Champliaud



Årets kvinnelag - BIG EQUIPA



Årets nykommer - Danil "molodoy" Golubenko



Årets lag - Team Vitality



Årets spiller - Mathieu "ZywOo" Herbaut



Panelets utmerkelser:



Årets Closer - Robin "ropz" Kool



Årets anker - William "mezii" Merriman



Årets IGL - Dan "apEX" Madesclaire



Årets AWPer - Mathieu "ZywOo" Herbaut



Årets åpner - Danil "donk" Kryshkovets



Årets trener - Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Årets høydepunkt - donk - 1v5 vs Vitality



Fellesskapets priser:



Årets talent - James "BanKs" Banks



Årets strømmer - Mark "ohnePixel" Zimmermann



Årets skaper - dima_aimbots



Årets begivenhet - StarLadder Budapest Major



Årets skinn - AWP | Printstream (JTPNZ)



Disse vinnerne ble også styrket av tre nye Hall of Fame -innlemminger, med æren som ble gitt til Raphael "cogu" Camargo, Yegor "markeloff" Markelov og Olof "olofmeister" Kajbjer.