Det har absolutt ikke vært mangel på virkelig dårlige Harry Potter-spill gjennom årene. Faktisk er de eneste vi kan tenke på som har vært gode det 20+ år gamle Harry Potter og Mysteriekammeret og Lego Harry Potter. Ellers har det vært mye søppel som pleide å karakterisere såkalte filmlisensieringsspill: bare ta litt crappy gameplay som ikke har noen likhet med kildematerialet og legg til et Harry Potter-tema.

Men... La oss snakke om noe mye morsommere, nemlig Hogwarts Legacy. Selv fra kunngjøringen for snart tre år siden har det vært klart at ambisjonsnivået var på et helt annet nivå. Det faktum at det har blitt forsinket flere ganger har ikke plaget meg mye fordi det tross alt har vært en pandemi, og det viser god dømmekraft fra Warners side at de har vært villige til å gi Avalanche Software mye mer tid til å realisere sine store planer - det vil si å tilby den første fullverdige simuleringen av J.K. Rowlings fantastiske univers.

Eventyret er satt omtrent hundre år før den første Harry Potter-boken, og selvfølgelig fører dette til at nesten ingen av karakterene vi kjenner fra bøkene er med. To av unntakene er, med noen få unntak som spøkelsene Nesten-hodeløse Nikk og Peeves. Det er selvfølgelig tegn med etternavn som antyder at de tilhører en familie som en dag vil bli veldig viktige, men du får lage din egen hovedperson med en rimelig detaljert meny før du er klar for å legge ut på et eventyr ved å bli med på Galtvort i ditt femte skoleår, noe som selvfølgelig betyr at du vil være langt bak klassekameratene dine.

Årsakene til dette eksisterer selvfølgelig, og uten å røpe noe ser det ut til at din nyopprettede hovedperson har noen ganske unike evner, og at det er flere parter som finner dette interessant av ulike grunner. Avalanche Software har forsøkt å skape en helt ny historie som er helt frakoblet alt som har med Voldemort å gjøre, og lykkes ganske bra. Det er mange vendinger i historien, samtidig som du også kan gjøre dine egne gjennom valgene du tar i historien.

Når det er sagt valgte jeg å gå med favoritthuset mitt, Smygard. Hvis du har Harry Potter Fan Club-appen kan du koble til kontoen din og få ekstra godbiter og vil ende opp direkte i ditt valgte hus. Når eventyret begynner er helten min omtrent like kunnskapsrik om magi som gumpen som skriver denne anmeldelsen, men det tar ikke lang tid før han lærer sine første magiske formler etter at turen til Galtvort blir rammet av et mystisk og dragerelatert uhell. Når vi først kommer til skolen blir vi møtt med den typiske velkomsten vi er vant til fra bøkene og filmene, og etter å ha blitt sortert inn i et hus får jeg en rask orientering før jeg blir alene igjen.

Dette er noe jeg raskt setter pris på med Hogwarts Legacy. Selv om jeg i utgangspunktet ikke kan gjøre stort mer enn å følge historien og hjelpe medstudenter med enkle ærend (sideoppdrag) er Galtvort proppfull av hemmeligheter. Jeg brukte i utgangspunktet en uanstendig lang tid bare på å løpe rundt på jakt etter skjulte gjenstander som igjen låste opp nye ting, og samtidig fikk oppleve Galtvort på en måte jeg aldri hadde gjort før. Alt fra klasserom, hager, tårn, skjulte rom og til og med toaletter er fascinerende å undersøke og hemmeligheter er tilsynelatende overalt. Trylleformelen Revelio blir derfor kastet rundt mye for å avsløre alt, men det var også klart at jeg ikke kan få tak i alle hemmeligheter jeg finner med en gang. Derfor er det lurt å dra på skoletimer.

Så, akkurat som i bøkene og filmene, må du delta i leksjoner for å lære mer om alt. Gjennom enkle minispill lærer du nye formler, å dyrke planter som kan brukes til drikker og så videre. Siden leksjonene regnes som en del av historien er det ingen risiko for at du kommer til steder i kampanjen der du ikke har de magiske verktøyene du trenger for å komme videre. I tillegg er du alltid fri til å gjøre andre oppdrag hvis du vil. Etter noen timers spill har du en heftig liste over oppdrag å velge mellom, hvorav de fleste er sideoppdrag, og noen av dem er en del av selve kampanjen. Jeg har gjort utallige sideoppdrag og kan rapportere at de er veldig godt utført. Jada, det er noen få råtne egg som kan beskrives som såkalte "hente"-oppdrag, men selv disse har vanligvis en slags vri som gjør dem underholdende å spille gjennom. Noen av dem kan også påvirke selve historien senere på ulike måter.

Å komme seg rundt i den gigantiske verdenen gjøres i utgangspunktet til fots, men senere vil du selvfølgelig også kunne fly med kost og andre ting i tillegg til Fast Travel-systemet. Gitt størrelsen på skolen internt, og det faktum at det er steder som Galtvang så vel som mindre gårder å utforske sistnevnte ganske nyttig, og fungerer som den vanligvis gjør ved at du må finne steder før du kan reise til dem på denne måten. Men jeg anbefaler likevel at du faktisk går mye, nettopp fordi det er så mange hemmeligheter. Overalt hvor du går finner du malere hvis arbeid er stjålet, folk som har mistet noe i vannet og merkelige gåter som må løses. Verden er så rik på ting å oppdage at alle som har spilt The Elder Scrolls V: Skyrim vil kunne trekke en parallell til hvordan det føles å utforske.

Så langt, så bra, men jeg oppdager raskt for plagsomme menyene er i Hogwarts Legacy, og dessverre er det en frustrasjon som ikke avtar med tiden. Tvert imot. Faktisk er dette den svakeste delen av eventyret, og noe jeg hele tiden må rote med. Menyene har flere svakheter, hvorav den ene er at Avalanche Software har valgt å benytte seg av musepekersystemet, noe som er overlegent hvis du faktisk har en mus. Men med en analogspaker blir navigasjonen i stedet treg. Og det gjøres enda tregere av det faktum at vekslingen mellom fremgangsoversikten, oppdrag, kart, utstyr og så videre ikke akkurat er lynrask. Jeg plages også av at sorteringen av gjenstander er veldig vilkårlig, så å finne hvilket utstyr som passer meg best betyr å gå gjennom alt jeg har for å sammenligne. Til slutt synes jeg heller ikke at kartet er veldig smart designet ut når jeg velger hvor jeg vil reise neste gang.

Noe som derimot fungerer bra er de magiske formlene. Selv i de første timene har du flere formler tilgjengelige enn de fire du kan ha klar til enhver tid. Dette fører til at du hele tiden må bytte dem ut, hvor jeg i utgangspunktet hadde tre faste som ble brukt ofte og byttet ut én. Men mengden trylleformler gjorde snart selv dette uhåndterlig, noe som heldigvis reddes av at man etter hvert kan ha flere tilgjengelige om gangen med noen smarte knappeløsninger som jeg faktisk synes fungerer bra.

Enda godt er det, for kampene i Hogwarts Legacy er blant spillets høydepunkter. Jeg blir påminnet om spill som Ninja Gaiden og Batman: Arkham Asylum når hovedpersonen min hele tiden kan angripe flere fiender om gangen, sprette dem i luften ved hjelp av magi og bygge lange kombinasjoner ved å spille smart og dyktig. Lange kombinasjoner gir deg også muligheten til å bruke spesialangrep av den langt kraftigere typen.

Selvfølgelig reagerer fiender annerledes på angrepene dine. Noen ønsker ikke å bli skutt i luften i det hele tatt og trenger å bli håndtert med andre ting som ild, planter, drikker eller andre midler. Du må også være forberedt på forskjellige typer forsvar når du blir angrepet selv. Dette er elegant designet, og du føler deg virkelig i full kontroll under kamper. Det er imidlertid aldri så glatt som de to overnevnte titlene. Noen ganger begrenser utformingen av miljøet kamper, og hvis du har en liten høyde å stå på kan du ofte slå veldig kraftige fiender ved å skyte på dem mens de ikke når deg.

Grafisk er Hogwarts Legacy mer en blandet pose enn jeg ønsket. At utviklingen startet og varte lenge for PlayStation 4 og Xbox One (spillet skulle egentlig slippes i 2021) merkes ofte når lyseffektene føles litt flate, effektene er noe primitive og animasjonene er litt stive. Ting som å prøve å hoppe over høye gjenstander, stå på ujevne overflater, og måten studenter og lærere beveger seg på i spillverdenen indikerer at det ble gjort for lenge siden, og det samme gjør den ujevne leppesynkroniseringen. Når det er sagt er selve designet absolutt førsteklasses hele veien, og ansiktene -og spesielt monstrene og skapningene - er fenomenale. Det gjør mellomsekvensene til en glede, og så lenge jeg ikke legger for mye vekt på mindre detaljer er det generelt veldig vakkert.

En annen ting jeg vil sutre litt over er spillets datastyrte karakterer. Såkalte NPC-er. Faktisk er de aller fleste av dem folk jeg ikke kan samhandle med i det hele tatt. De går bare rundt eller lener seg mot ting, og når jeg våkner om morgenen på rommet mitt har jeg ingen romkamerater i det hele tatt. Mens Galtvort, spillverdenen og historien gjør en god jobb med å trekke meg inn i J.K. Rowlings magiske univers gjør NPC-ene det motsatte og minner meg på at det faktisk er et spill. Forskjellen fra for eksempel Red Dead Redemption 2 på dette området er veldig tydelig.

Men... totalt sett er jeg fortsatt utrolig fornøyd med eventyret mitt så langt i Hogwarts Legacy. Det er spillet alle vi Harry Potter-fans har drømt om og fortjent så lenge. Du kan virkelig grave i så mange aspekter av eventyret og spille det på din måte. Kanskje du foretrekker sniking fremfor action? Da kan du oppgradere karakteren din for å bli bedre på nettopp det, og hvis du foretrekker mer av en magisk Rambo er verktøyene for det også inkludert.

Topp dette med det faktum at Avalanche Software fortsetter å legge til nye ting i spillmiksen hele veien, og du får et veldig variert eventyr som aldri føles repeterende eller foreldet. Jeg har støtt på noen få feil i løpet av min tid med Hogwarts Legacy og blitt tvunget til å starte på nytt etter å ha blitt sittende fast i en døråpning, men i et eventyr av denne skalaen ved lansering må det virkelig betraktes som både bra og imponerende. Til slutt kan jeg enkelt anbefale dette til alle Harry Potter-fans, og til og med til de som bare er litt interessert i hans verden. Å kunne ha en Butterbeer på Three Broomsticks med en trollmannsvenn, brygge dine egne drikker fra plantene du har dyrket, finne de vanskeligste hemmelighetene og fly kosteskaft rundt Galtvort er - unnskyld ordspillet - magisk.

På grunn av tidsrelaterte problemer klarte jeg ikke å fullføre spillet i tide for anmeldelsen, så det kan hende noe legges til senere denne uken.