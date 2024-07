Hogwarts Legacy 2 nærmest bekreftet i jobbutlysning

HQ

Selv om det er allment antatt at en oppfølger til Hogwarts Legacy var i arbeid så snart Avalanche Softwares første tall om suksessen til originalen ble utgitt, hadde verken studioet eller Warner Bros. Games offisielt bekreftet eksistensen, men i dag ser det ut til at den ventetiden er over.

Det var et jobbtilbud fra studioet som tipset oss. Avalanche leter etter en seniorprodusent for sin kommende uannonserte tittel, og blant kravene til rollen er erfaring med RPG-titler i åpen verden med et actionbasert kampsystem og bruk av magi.

I tillegg inkluderer stillingsbeskrivelsen "å bli med i teamet som opprettet Hogwarts Legacy for et nytt action-RPG i en åpen verden". Du trenger ikke å være Sherlock Holmes for å se hvor det fører hen.

La oss håpe at den lille tvilen som er igjen for eventuelle clueless 'muggles' snart vil bli ryddet opp, og vi vil vite mer om Hogwarts Legacy 2.