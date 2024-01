Hogwarts Legacy bryter 14 år gammel salgstrend i USA

HQ

Helt siden lanseringen av Hogwarts Legacy har vi ofte rapportert om hvor godt det har gått salgsmessig. Nylig kunne vi legge til at det slo en ti år gammel rekord i Storbritannia ved å slå ut et EA-utviklet fotballspill som årets mest solgte spill, og nå kan vi også legge til at det har slått en lignende rekord i USA.

Ifølge GamesIndustry slo Hogwarts Legacy en 14 år gammel rekord i USA ved å bli kåret til årets største dataspill målt i dollar. Grunnen til at dette er viktig, er at rekorden siden 2008 har vært holdt av enten en Rockstar-utviklet tittel eller et Call of Duty -spill, og forrige gang rekorden tilhørte et annet spill, var da Rock Band stormet inn på scenen og sprengte konkurrentene.

Det ble også bemerket at de totale amerikanske utgiftene til dataspill økte med 1 % når man sammenligner 2023 med 2022, med et salg på hele 57,2 milliarder dollar i fjor, med en økning på 1 % for abonnement og tilleggsutstyr, en økning på 4 % for tilbehør og en nedgang på under 1 % for maskinvare. I hovedsak var 2023 et ganske stabilt år for spillsalget i USA.