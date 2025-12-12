Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Hogwarts Legacy
Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

Hogwarts Legacy er gratis til PC i én uke

Og hvis du gjør krav på det - er det ditt å beholde. Så ta Epic Games Store opp på dette sjenerøse tilbudet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Som vi alle vet, gir Epic Games Store vanligvis bort minst ett spill hver uke, og det er ikke uvanlig at disse er store titler. Og det er akkurat dette vi ble behandlet med under The Game Awards.

Det ble bekreftet at Hogwarts Legacy er gratis å laste ned i en uke (frem til 18. desember). Nettstedet krasjet umiddelbart på grunn av fans som skyndte seg for å sikre seg sin gratis kopi. Hvis du ikke har spilt denne perlen ennå, har du sjansen nå. Når du har gjort krav på spillet, er det ditt for alltid.

Hogwarts Legacy

Relaterte tekster

8
Hogwarts LegacyScore

Hogwarts Legacy
ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

Nesten to år senere enn opprinnelig tenkt er det nå på tide å prøve ut livet som Galtvort-student, men er dette den definitive Harry Potter-simulatoren?

0
Hogwarts Legacy er gratis til PC i én uke

Hogwarts Legacy er gratis til PC i én uke
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Som vi alle vet, gir Epic Games Store vanligvis bort minst ett spill hver uke, og det er ikke uvanlig at dette er store titler. Og dette er akkurat hva vi var ...



Loading next content