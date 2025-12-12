Hogwarts Legacy er gratis til PC i én uke

HQ

Som vi alle vet, gir Epic Games Store vanligvis bort minst ett spill hver uke, og det er ikke uvanlig at disse er store titler. Og det er akkurat dette vi ble behandlet med under The Game Awards.

Det ble bekreftet at Hogwarts Legacy er gratis å laste ned i en uke (frem til 18. desember). Nettstedet krasjet umiddelbart på grunn av fans som skyndte seg for å sikre seg sin gratis kopi. Hvis du ikke har spilt denne perlen ennå, har du sjansen nå. Når du har gjort krav på spillet, er det ditt for alltid.