Hogwarts Legacy får modding-støtte på PC denne uken

HQ

Noe av det fine med å spille dataspill på PC i stedet for konsoll er at det er mye enklere å modifisere spillopplevelsen. Noen konsollspill tillater dette, inkludert The Elder Scrolls V: Skyrim, men mange gjør det ikke, noe som betyr at vi ofte må vente på PC-versjoner for å kunne se hvordan samfunnet setter sine sprø stempler på et spill.

I forkant av Hogwarts Legacy sitt toårsjubileum har Avalanche bekreftet at en gratis modding-oppdatering vil gjøre sin ankomst i eventyrspillet så snart som denne uken. Oppdateringen vil tillate PC-spillere å gjøre alle slags sprø og dumme endringer i den magiske opplevelsen, og selv om det uten tvil vil utgjøre en stor skifer av sunne og fantastiske Wizarding World-tillegg, vil det sannsynligvis også være mange mer latterlige eller NSFW mods. Slik er modding-dyrets natur.

Uansett debuterer moddingoppdateringen 30. januar, så forvent at en mengde sprø mods blir tilgjengelige i løpet av februar og fremover.