Hogwarts Legacy har nå solgt over 24 millioner eksemplarer

Det har ikke gått noen hus forbi at Hogwarts Legacy har gjort det ekstremt bra. Spillet var det mest solgte spillet i USA og Storbritannia i fjor, og det ble solgt hele 22 millioner eksemplarer. Nå har Warner Bros-sjef David Zaslav bekreftet overfor Variety at spillet har solgt i over 24 millioner eksemplarer.

En rask utregning viser at det allerede er solgt to millioner eksemplarer så langt i 2024, og det er før utgangen av januar. Det blir interessant å se hvor mange flere eksemplarer det kan selge i løpet av 2024.