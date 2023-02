Hogwarts Legacy har solgt 12 millioner eksemplarer på bare to uker

HQ

Det var mange spekulasjoner i luften før utgivelsen av Hogwarts Legacy. Ville det være Harry Potter-simulatoren vi alltid har drømt om, hadde merket fortsatt samme appell med spillere og ville oppfordringene til boikott på grunn av JK Rowlings påståtte synspunkter ha noen effekt på populariteten?

Brønn... Svarene på disse tre spørsmålene er; Ja, ja og absolutt ikke. Som avslørt av Variety har spillet nå solgt over 12 millioner eksemplarer på bare to uker, og knuste selv de mest positive forventningene.

Warner avslører også at de har sett mye mer engasjement fra fans på andre Harry Potter-produkter også, noe som viser at dette har vært vitamininjeksjonen franchisen trengte etter de noe lunkne Fantastic Beasts-filmene. David Haddad, president i Warner Bros Games, kommenterer suksessen:

"Vi er så begeistret og stolte over å se spillerens respons på 'Hogwarts Legacy' fra spillere, fans som er nye innen spill og anmeldere over hele verden. Utviklingsteamet vårt på Avalanche leverte en fantastisk trollmannsverden-opplevelse av høy kvalitet som virkelig oppfyller fanfantasien om livet på Galtvort, og forlagsteamene våre har gjennomført en globalt virkningsfull lanseringskampanje.

Velfortjent, og vi er ganske sikre på at vi vil få rapportere om nye salgsrekorder for Hogwarts Legacy ettersom den fortsetter å prestere veldig bra - og har ikke engang blitt utgitt for PlayStation 4, Switch og Xbox One ennå.