Hogwarts Legacy setter rekord på Twitch

Avalanche Software hadde såvidt rukket å avduke Hogwarts Legacy før forum over hele verden ble fylt med folk som snakket om å boikotte spillet fordi det er satt i kontroversielle J.K. Rowlings Harry Potter-univers. Vel, de som husker all ståheien om å boikotte Call of Duty: Modern Warfare 2 tilbake i 2009 vet hva sånt fører til: nye rekorder blir satt.

Hogwarts Legacy vil ikke offisielt lanseres før fredag, men de som har forhåndsbestilt Deluxe Edition fikk tilgang til det allerede i går. Dette førte til at mange streamet sine første timer med spillet, og enda flere så på dem. For spillets side på Twitch avslører at Hogwarts Legacy hadde 1,3 millioner seere samtidig på streamingplattformen tidligere i kveld, noe som er en ny rekord for et enkeltspillerspill. En av grunnene til dette er åpenbart at Warner Bros. Discovery og utviklerne har hatt såkalte Twitch Drops med ganske mange partnere, men det viser også at det er ganske mye interesse for spillet etter stort sett veldig positive anmeldelser.

Det er imidlertid ikke bare gode nyheter, da noen tilsynelatende bare titter innom Twitch-streamene for å harselere de "som tør" markedsføre og/eller dele sin kjærlighet for Hogwarts Legacy. "Girlfriend Reviews" trender på Twitter i kveld fordi en del av duoen begynte å gråte da ekle og fornærmende meldinger i Twitch-chatten gjorde det helt klart at ikke alle liker at noen "støtter" Rowling ved å kjøpe, streame eller bare nevne spillet. Det er heller ikke det eneste eksemplet på fiendtlig oppførsel, så dette spillet vil uten tvil fortsette å skape veldig delte meninger.

Synes du det er greit at folk deler sin interesse og/eller sine lovord om Hogwarts Legacy, og hva synes du om slike reaksjoner på at folk gjør det?