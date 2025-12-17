Hogwarts Legacy har solgt mer enn 40 millioner eksemplarer

HQ

Det er mindre enn ni måneder siden Warner Bros. kunngjorde at Hogwarts Legacy hadde solgt over 34 millioner eksemplarer. Spillet feirer treårsjubileum om to måneder, så man skulle kanskje tro at det ikke ville selge særlig mer enn det. Det viser seg at det har solgt mye mer.

Enten det er fordi spillet ble lansert på Nintendo Switch 2, folk feirer at de fleste av filmene hadde premiere i november eller bare store rabatter, forteller Warner Bros. oss at Hogwarts Legacy har passert 40 millioner solgte eksemplarer. Det er solgte, og inkluderer ikke folk som tester prøveversjoner, får det som en del av PlayStation Plus eller noe sånt, så det er ganske imponerende å selge 6 millioner de siste åtte månedene.

Det gjør det også enda mer interessant at du kan få Hogwarts Legacy gratis på PC ved å "kjøpe" det på Epic Games Store før kl. 17 i morgen.