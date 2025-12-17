Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy har solgt mer enn 40 millioner eksemplarer

Og de av dere som ikke har kjøpt det, kan få spillet gratis på PC akkurat nå.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er mindre enn ni måneder siden Warner Bros. kunngjorde at Hogwarts Legacy hadde solgt over 34 millioner eksemplarer. Spillet feirer treårsjubileum om to måneder, så man skulle kanskje tro at det ikke ville selge særlig mer enn det. Det viser seg at det har solgt mye mer.

Enten det er fordi spillet ble lansert på Nintendo Switch 2, folk feirer at de fleste av filmene hadde premiere i november eller bare store rabatter, forteller Warner Bros. oss at Hogwarts Legacy har passert 40 millioner solgte eksemplarer. Det er solgte, og inkluderer ikke folk som tester prøveversjoner, får det som en del av PlayStation Plus eller noe sånt, så det er ganske imponerende å selge 6 millioner de siste åtte månedene.

Det gjør det også enda mer interessant at du kan få Hogwarts Legacy gratis på PC ved å "kjøpe" det på Epic Games Store før kl. 17 i morgen.

Hogwarts Legacy

Relaterte tekster

8
Hogwarts LegacyScore

Hogwarts Legacy
ANMELDELSE. Skrevet av Jonas Mäki

Nesten to år senere enn opprinnelig tenkt er det nå på tide å prøve ut livet som Galtvort-student, men er dette den definitive Harry Potter-simulatoren?

0
Hogwarts Legacy er gratis på PC i én uke

Hogwarts Legacy er gratis på PC i én uke
NYHET. Skrevet av Jonas Mäki

Som vi alle vet, gir Epic Games Store vanligvis bort minst ett spill hver uke, og det er ikke uvanlig at disse er store titler. Og det er akkurat dette vi ble behandlet...



Loading next content