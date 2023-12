Hogwarts Legacy kan slå en 15 år gammel rekord ved å selge bedre enn Call of Duty

HQ

Hvis noen spør deg hvilke spillserier som har solgt best de siste 15 årene vil du sannsynligvis svare Call of Duty og kanskje Rockstars spill. Og det ville være 100 % riktig når det gjelder USA.

I 15 år har Call of Duty vært årets mest solgte spill i USA alle år unntatt to - da Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 solgte mest. Og dermed kunne man anta at Call of Duty: Modern Warfare III ville vinne i 2023? Men det ser ikke ut til å være tilfelle.

Julehandelen er ikke over ennå, og Modern Warfare III har fått en sterk start og solgte mest i november - men så langt er det faktisk Hogwarts Legacy som leder an. Den magiske monstersuksessen fra februar selger fortsatt som varme boller og har nå også fått en Switch-versjon. Hvis det ligger mange innpakkede Hogwarts Legacy under amerikanske juletrær i år vil Call of Duty og Rockstars 15 år lange dominans bli brutt av J.K. Rowlings unge hekser og trollmenn.