Hogwarts Legacy ser ut til å komme til Switch også

I går ble PlayStation 5-versjonen av Hogwarts Legacy endelig vist frem, og etterfølgende ble det nok en gang bekreftet at spillet også kommer til Xbox Series og PC.

Men hva med Switch? Det ser faktisk ut til at Nintendo-fans skal få muligheten til å ta del i det magiske eventyret, for som Nintendo Everything rapporterer, så tar Amazon allerede imot forhåndsbestillinger av en Switch-utgave, med tilsynelatende offisiell box art. I tillegg til dette har Switch-logoen dukket opp nederst på spillets offisielle hjemmeside, så det er egentlig ingen tvil om at det er på vei.

Det ser heller ikke ut til å være snakk om en kjip Cloud-versjon, men en "native port", som betyr at spillet avvikles lokalt på konsollen. Men dette er ikke bekreftet.