Hogwarts Legacy utsatt til februar

Som mange av dere vet forventet jeg dagens annonsering, så det er godt å endelig få det offentliggjort. Særlig siden den skuffende nyheten på en måte serveres med en god også.

For det er greit nok at Avalanche endelig bekrefter at Hogwarts Legacy utsettes vekk fra høsten, men den gode nyheten er at de samtidig avslører spillet vil lanseres på PC, PlayStation og Xbox den 10. februar. Dermed har vi endelig en dato å markere på kalenderen i stedet for "høytiden 2022." I alle fall utenom Switch-utgaven som skal lanseres "senere".