Skal ikke Hogwarts Legacy utsettes til 2023 snart?

HQ

Det gikk nesten to år fra Hogwarts Legacy ble offisielt annonsert til spillet dukket opp fra dypet igjen med en imponerende gameplaypresentasjon. I mellomtiden hadde diskusjonene om å boikotte spillet på grunn av J.K. Rowling stadig bygget seg opp, noe som ikke akkurat styrket interessen rundt det. Derfor er det ikke så rart at utviklerne i Avalanche Software har vært ekstremt tause igjen etter State of Play-sendingen for over fire måneder siden, noe som bringer meg til kveldens spørsmål.

For jeg tror at Hogwarts Legacy bare har en bitteliten sjanse for å lanseres som planlagt i høst. Greit nok at vi faktisk har sett nesten et kvarter med gameplay, men med tanke på at dette ikke dempet boikottpraten altfor mye føler jeg vi ville fått enda mer om planen fortsatt var en lansering de neste fem månedene. Se bare på det andre storspillet Warner Bros. vil gi oss i høst: Gotham Knights. Batman-spillet har pøst ut trailere den siste tiden, og det kommer ikke ut før den 25. oktober engang. Selvsagt kan det være at Warner Bros. har en annen markedsføringsplan for Harry Potter-spillet, men jeg tviler sterkt på at de ønsker å splitte fokuset mellom de to. Sistnevnte bringer meg til et annet argument for en utsettelse.

Utgivere liker tross alt å fordele spillene sine litt utover slik at inntektene også flyter litt bedre i stedet for å samles i samme periode. Ved å plassere Gotham Knights såpass sent i oktober har de gjort det vanskelig for Hogwarts Legacy. Å sette sistnevnte opp mot God of War: Ragnarök nærmere midten av november høres ikke ut som noe verken samarbeidspartnerne hos PlayStation eller Warner Bros. selv ønsker, så det er ikke rart at mange tror at The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World plutselig endret slippdato til den 6. desember på Amazon UK tyder på at spillet vil komme samme dag. Helt forståelig siden nærmeste konkurrent da er et spill som ikke akkurat er kjempelikt: The Callisto Protocol. Jeg tviler uansett på dette også.

Ekstremt få spill har lyktes med å komme ut i desember. Grunnene til dette kan være mange. Millioner av spillere har allerede brukt opp pengene sine på Black Friday-salg og lignende, samtidig som at vi i media har rettet mesteparten av fokuset mot å kåre "Årets Spill". Topp dette med at Gotham Knights da bare er seks uker gammelt og allerede mest sannsynlig forsvinner i skyggen av andre storspill, så har Warner Bros. mest lyst til å holde igjen Hogwarts Legacy til det siste kvartalet i finansåret, altså januar - mars 2023 slik at investorene ser pengene komme inn der også. Derfor tror jeg hovedgrunnen til at en utsettelse ikke har blitt bekreftet enda er frykten for å havne rundt samme tid som Starfield, Redfall, Forspoken, Resident Evil 4 og andre etterlengtede spill i vår.

Dette er en annonse:

Hva tror og håper du?