Hogwarts Legacy var Storbritannias største fysiske spill i julen

Så sent som i går rapporterte vi om nyheten om at Hogwarts Legacy oppnådde det som så ut til å være umulig. Eventyrspillet klarte å utkonkurrere et fotballspill fra EA i Storbritannia og ble den mest solgte fysiske tittelen i løpet av et kalenderår for første gang på ti år. Men det var ikke bare det som skjedde nylig, tittelen var også det mest solgte fysiske spillet i landet i juleuken.

Som Gamesindustry.biz viser, klatret Hogwarts Legacy tilbake til toppen av box-listene og inntok nok en gang sin posisjon på den ukentlige tronen, like foran Super Mario Bros. Wonder og Call of Duty: Modern Warfare III, som kom på henholdsvis andre- og tredjeplass. Med Mario Kart 8 Deluxe og Marvel's Spider-Man 2 på fjerde og femte plass, var ukens største overraskelse EA Sports FC 24, som falt fra førsteplassen uken før helt ned til sjetteplass i løpet av ferieuken.

Ellers fortsatte Grand Theft Auto V å klatre og nådde en topp på syvendeplass, Mortal Kombat 11 Ultimate hadde en imponerende uke og klatret 11 plasser opp til åttendeplass, Avatar: Frontiers of Pandora klokket inn på niendeplass, og til slutt falt Nintendo Switch Sports noen plasser til tiendeplass.

Kjøpte du noen av disse 10 spillene i løpet av juleuken?