Hogwarts Legacy-salget har allerede passert Elden Ring i Storbritannia

HQ

Hogwarts Legacys salgstall har allerede toppet det FromSoftwares Elden Ring har klart i Storbritannia. I løpet av de to første ukene hadde Hogwarts Legacy solgt over 12 millioner eksemplarer, så dette er ikke akkurat en overraskelse.

Likevel, spillet har ikke engang kommet til PS4, Xbox One eller Switch enda, så det er en sjanse for at Hogwarts Legacy kan toppe salgstallene til noen av 2022s andre storselgere som Call of Duty: Modern Warfare II og FIFA 23.

Til tross for kontroverser som virvler rundt Hogwarts Legacy ser det ut til at det ikke har vært i stand til å stoppe den overveldende suksessen til spillet som vist av disse enorme salgstallene.

Har du spilt Hogwarts Legacy?

Takk, GamesIndustry.biz.