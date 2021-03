Hogwarts Legacy-utvikler slutter etter kontroversielle videoer

Du ser på Annonser

Da jeg skrev om at Hogwarts Legacy vil ha transkjønnede figurer på tirsdag nevnte jeg at en av prosjektet sine ledere hadde fått mye kritikk i det siste som følge av at han hadde lagt ut noen YouTube-videoer for et par år siden som til tider kunne tolkes antifeministiske og for gamer-gate. Dette hadde fått mange til å si at de vil boikotte spillet som allerede er under hardt vær, noe som mest sannsynlig er en av grunnene til dagens nyhet.

Troy Leavitt, en av Hogwarts Legacy sine hovedprodusenter og personen jeg refererte til i den forrige saken, har tatt til Twitter for å fortelle at han nå slutter i Avalanche Software, og meldingen gjør det ganske klart at dette ikke skyldes et bedre tilbud eller andre "naturlige" årsaker:

"1. Jeg har tatt avgjørelsen om å skille lag med Avalanche Software. Jeg har ikke annet enn gode ting å si om spillet, utviklergruppen eller WB Games.

2. Jeg vil lage en YouTube-video om dette på kanalen min snart."

Den etterfølgende meldingen fjerner all tvil:

"For å klargjøre: Jeg følte meg totalt sikker i posisjonen min. Jeg ønsket uansett å si opp på grunn av ting jeg vil forklare i den kommende videoen. Jeg er ved godt mot, og er meget fornøyd med forholdet mitt til WB og Avalanche."

Kort sagt høres det ut som om Leavitt slutter på grunn av alle hatmeldingene, hvordan han virkelig har blitt lagt under lupen den siste tiden og kanskje i håp om å "redde" spillet, men det skal bli interessant å høre hva han sier i videoen som nevnes.

Synes du dette var riktig avgjørelse?