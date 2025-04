Hold tempoet oppe i den nylig annonserte, optimistiske Dead as Disco

På den siste Nintendo Switch Direct (for den nåværende konsollen, ikke Switch 2) ble mange av oss overrasket over antallet rytmespill som ble annonsert på den presentasjonen. Og det ser ut til at sjangeren som tidligere var henvist til en ganske beskjeden nisje, er i ferd med å dukke opp på en stor måte, med mange tilbud tilgjengelig, og i dag legger vi til enda et.

Det er Dead as Disco, et beat'em up-kampspill med det som ser ut som remikser av hitlåter, både klassiske og moderne, som nettopp har blitt kunngjort, og som du kan se traileren nederst i artikkelen.

Både utgivelsesdato og plattformer er foreløpig ukjent, men det ser ut som noe å holde et øye med. Bare for det øyeblikket alene med 'Maniac'-temaet i videoen har interessen gått opp 5 poeng, tror du ikke?