Hollow Knight øker til 70 000 spillere etter Silksong-avsløring

Åtte år har gått siden Hollow Knight så dagens lys for første gang, og selv om spillet har fått nesten unisont skryt av kritikerne fra starten av, tok det en stund før det brede publikummet fikk øynene opp for det. Ved lanseringen var det på det meste bare rundt 2000 samtidige spillere på Steam. Et respektabelt tall, men langt fra banebrytende. Over tid vokste imidlertid spillerbasen jevnt og trutt, og for et par år siden klarte spillet å slå sin gamle rekord med mer enn 20 000 samtidige spillere.

Siden den gang har oppfølgeren Hollow Knight: Silksong steget til å bli et av de mest etterlengtede prosjektene i spillverdenen. Og da den lange stillheten endelig ble brutt under Gamescom, var virkningen umiddelbar. Interessen for originaltittelen eksploderte fullstendig, og nådde nylig en ny topp med over 70 000 spillere. En utrolig økning - og med Silksong planlagt lansert 4. september er forventningene skyhøye.

Er du en av de mange som har vendt tilbake, eller kanskje nettopp oppdaget Hollow Knight for aller første gang?