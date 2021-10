Home Sweet Home Alone senker forventningene i trailer

HQ

Selv om undertegnede er en av dem som liker å si at det bare finnes to Home Alone-filmer var jeg positiv nok til å håpe på noe relativt bra da Home Sweet Home Alone sin premieredato på Disney+ ble offentliggjort august. Disse forhåpningene har nå fått seg en kraftig demper.

Disney har nemlig gitt oss den første traileren fra Home Sweet Home Alone, og den faller ikke i smak her i gården med tamme referanser, uengasjerende kutting og liksom artige one-linere. Har jeg bare blitt gammel og kjedelig eller sitter du igjen med samme følelse?