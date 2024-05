Homelander dreper guder i Mortal Kombat 1-gameplay

HQ

Det har gått tre uker siden Netherrealm Studios ga oss en kort titt på hva Homelander vil kunne gjøre når han blir med i Mortal Kombat 1 neste uke, så det er på tide med en bedre og lengre titt.

Dagens spilltrailer viser at Homelander vil være like kjepphøy som alltid, selv om han ikke har stemmen til Antony Starr. Med god grunn, da The Boys-figuren ikke har noe problem med å slå brystmelken ut av motstanderen med litt hjelp fra Kameo-kjemperen Ferra.

Homelander vil bli tilgjengelig for de som eier Kombat Pack den 4. juni, mens Ferra kommer en gang senere i juni.