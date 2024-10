Homer vil fortsette å kvele Bart i The Simpsons

I november i fjor, i en episode av The Simpsons, bestemte Homer seg mot å kvele Bart - som vi er vant til å være vitne til - og ga i stedet sønnen et håndtrykk mens han kommenterte "Se, Marge, det lønte seg å kvele gutten ... Bare tuller, jeg gjør ikke det lenger. Tidene har forandret seg." Dette fikk mange til å anta at Homers kvelningsdager faktisk var bak ham, men dette ble siden bekreftet å være usant i premieren på seriens 36. sesong, der Homer nok en gang utøvde streng oppdragelse.

Nå har The Simpsons-showrunner Matt Selman bekreftet overfor TMZ at Homer vil fortsette å kvele Bart, og at øyeblikket i fjor var mer en gag og spøk enn noe annet.

Selman sa at spøken ble tatt ut av sammenheng og ikke var en permanent endring for Homer. Han sier det "føltes mer som en kunngjøring ... det var bare en vits ... og folk tok det i feil retning." Han går et skritt videre og legger til at Homers oppdragelsesmetoder er "i seriens DNA" men at det bare vil bli brukt i "morsomme eller virkningsfulle" øyeblikk.

Så det ser ut til å avgjøre det dramaet.