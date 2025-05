Honda deler seg fra Team Liquid etter ufølsomt innlegg på sosiale medier

HQ

Mens vi kjenner til dem som Team Liquid, teknisk sett er organisasjonens fulle navn Team Liquid Honda, ettersom den japanske bilprodusenten har vært tittelsponsor for laget i årevis. Det er imidlertid ikke lenger tilfelle. Paret har delt seg, alt etter at en av Team Liquids spillere la ut et ufølsomt innlegg på sosiale medier som ser ut til å ha blitt brukt som gnisten for å gi Honda en grunn til å avslutte sitt engasjement i organisasjonen.

For de som ikke er klar over, publiserte nylig Rainbow Six -spilleren Lucas "DiasLucasBr" Dias et innlegg på sosiale medier rettet mot det japanske laget CAG Osaka der han nevnte at laget "sprengte" i en turnering og fulgte uttalelsen med en bombeeksplosjonsgif. Dette har selvsagt ikke falt i god jord hos det japanske miljøet, som opplevde innlegget som ufølsomt, selv om Team Liquid bemerker at "det ikke var noen ondsinnet hensikt, bare en svært alvorlig svikt i dømmekraft og bevissthet".

Hele denne situasjonen har ført til at Team Liquid har publisert en fullstendig uttalelse der de forklarer: "Vi holder oss selv og spillerne våre til en høy profesjonell standard, og Lucas' tweet var ikke i tråd med denne standarden. Dette gjenspeiler ikke hvem vi er som mennesker og som organisasjon, og det bør ikke definere Lucas som person i den offentlige oppfatningen. Vi mener at personer som viser vilje til å lære av sine feil, fortjener muligheten til å forbedre seg, og vi er forpliktet til å gi Lucas den opplæringen som er nødvendig for å vokse som person. En ærlig feil bør ikke bety slutten på noens karriere.

"Til spillerne i CAG Osaka vil vi beklage på det sterkeste for enhver fornærmelse dere måtte ha følt. Vi takker for den vennlige dialogen, forståelsen og den elegante håndteringen av situasjonen."

Selv om Team Liquid har til hensikt å gjennomføre obligatorisk utdanning og disiplinopplæring for spillerne, iverksette disiplinære tiltak mot Dias, og til og med se hele Rainbow Six -laget forplikte sine gevinster til veldedighet, er skaden skjedd ettersom Honda har brukt dette som motivasjon for å avslutte sitt engasjement på Team Liquid. Organisasjonen forklarer :

"På grunn av kontroversen som denne hendelsen har skapt, har vår bilpartner Honda Motors tatt beslutningen om ikke å fornye vårt partnerskap. Selv om vi beklager dette, forstår og respekterer vi avgjørelsen, og vi takker Honda Motors for å ha vært en god partner i seks år."