Hør det offisielle lydsporet til Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Når det gjelder Tony Hawk-spillene, vil mange av oss hevde at musikken er like viktig for opplevelsen som det utmerkede gameplayet. Og med den kommende remasteren bare noen måneder unna, har lydsporet til Tony Hawk's Pro Skater 3+4 nå blitt avslørt, med en blanding av gamle og nye låter.

Kjente klassikere fra Motörhead og Alice in Chains er inkludert sammen med nyere artister som Turnstile og Schoolboy Q. En spilleliste er allerede tilgjengelig på Spotify, som i samarbeid med Activision vil bli kontinuerlig oppdatert frem til lanseringen av Tony Hawk's Pro Skater 3+4 den 11. juli.

Du kan lytte til den her.

Er det noen sanger du skulle ønske hadde kommet med på listen?