Hør på kjenningsmelodien til The Fantastic Four: First Steps

Michael Giacchino har tidligere vært ganske raus med å vise frem musikken til sine kommende filmer, blant annet The Batman. Nå har Giacchino også vist frem musikken til den kommende The Fantastic Four: First Steps. Det var under Disneys D23 Expo at han inntok scenen og avduket kjenningsmelodien til Marvels kanskje mest elskede ensemble på fire, og den høres absolutt ut i tråd med det vi tidligere har sett av filmen og har sterke 60-tallsvibber.

Ta en lytt nedenfor og la oss få vite hva du synes i kommentarfeltet.