Horizon Call of the Mountain ser enda penere ut i ny trailer

HQ

Horizon Forbidden West hadde ikke engang blitt lansert da Guerrilla og Firesprite kunngjorde Horizon Call of the Mountain i januar. Dette ble gjort med det jeg vil si var en relativt pen teasertrailer med tanke på at spillet kommer til PlayStation VR2, men det er tydelig at utviklerne har lært leksen sin etter bråket rundt Killzone 2-traileren som hadde i overkant pen grafikk.

Som forventet fikk vi nemlig se mer av Horizon Call of the Mountain i kveldens State of Play-sending, og noen av klippene i traileren er langt penere utgaver av dem fra den første. Det er altså ganske tydelig at spillet finpusses i disse dager.

På toppen av dette får vi vite at hovedkarakteren heter Ryas og er en tidligere Shadow Carja-kriger som håper å få tilgivelse for gamle synder ved å eliminere en mystisk trussel. Dette betyr at vi kan se frem til både slåssing med velkjente våpen mot robotdinosaurer, klatring og mer sammen med både gamle (deriblant Aloy) og nye kjente.

Om dette høres litt for intenst ut er det også mulig å bare nyte verdenen med noen små actionfylte overraskelser i modusen kalt The River Ride. Utviklerne sier denne blant annet vil fungere som en fin måte å introdusere ferske spillere for virtual reality på.