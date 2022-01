Horizon Call of the Mountain bringer Aloy til PlayStation VR2

Vi er nå bare noen få uker unna lanseringen av etterlengtede Horizon Forbidden West, men det blir ikke siste gang vi ser Aloy på en stund.

I natt delte ikke bare Sony mer informasjon om PlayStation VR2, men avslørte samtidig ett av spillene som skal komme til headsetet. Horizon Forbidden West-skaperne i Guerrilla har gått sammen med nykjøpte Firesprite for å lage det som heter Horizon Call of the Mountain. Vi får ikke vite stort om det PlayStation VR2-eksklusive spillet utenom at det virkelig skal ta nytte av kraften til PS5 i tillegg til de nye Sense-kontrollerene mens vi opplever Horizon-universet gjennom en ny hovedperson sine øyne. Historien vil også la oss møte Aloy og andre kjente, men nærmere informasjon om dette kommer senere. Mens vi venter kan du se et veldig vakkert teaserklipp under.