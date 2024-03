Horizon Forbidden West er Sonys femte største lansering på PC.

HQ

Horizon Forbidden West Dragon's Dogma 2 ble lansert på PC i slutten av forrige uke, og selv om de fleste på Steam har sjekket ut hva Dragon's Dogma 2 handler om, var det likevel mange som ønsket å dykke tilbake til Aloys eventyr.

Horizon Forbidden West har for øyeblikket et maksimalt antall samtidige spillere på 40 462, noe som plasserer det som Sonys femte høyeste lansering på PC. Det klarte ikke å slå lanseringen av forgjengeren, som ligger over 15 000 spillere over.

Når man tenker på den sterke konkurransen, er det imidlertid forståelig at Horizon Forbidden West ikke nådde helt til topps på Steam-listene. Selv da spillet først ble lansert til PS4/PS5, tok Elden Ring glansen av det. Beklager, Horizon, men du valgte en dårlig lanseringsdag.