Horizon Forbidden West fremhever musikken i video

Joris de Man, Niels van de Leest og The Flight har fått mye skryt og mange priser for musikken i Horizon: Zero Dawn, så det er godt å endelig få bekreftelsen på at de har ansvaret for oppfølgeren også. Samtidig har de fått med enda en på laget.

Guerrilla og Sony har offentliggjort en ny video og blogg hvor de både bekrefter at Oleksa Lozowchuk (kjent for Dead Rising-serien, FIFA 21 og litt annet) er en av komponistene for Horizon Forbidden West og forteller mer om hvordan de bygger videre på hva som gjør musikken i originalen så bra. For å fremheve forskjellene har de også offentliggjort fire melodier du kan høre her.