Horizon Forbidden West har fått New Game+, høyere vanskelighetsgrad og mer

Elden Ring har gjort sitt for at Horizon Forbidden West dessverre tydeligvis har blitt glemt av mange, så det er godt å se at mange av dere har oppdaget at spillet faktisk er ganske bra. Nå har det sannelig blitt bedre også.

For Guerrilla dukket ikke bare opp i kveldens State of Play for å avsløre mer om Horizon Call of the Mountain. De fortalte samtidig at vi kan laste ned en ny oppdatering til Horizon Forbidden West som blant annet lar de av oss som har gjort alt starte historien på nytt med alt av utstyr og slik i New Game+, gjør grafikken bedre i Performance-modusen, lar oss endre hvordan det vi har på oss ser ut, gir oss muligheten til å endre hvor erfaringspoengene brukes og introduserer en enda høyere vanskelighetsgrad.

Utviklerne jobber også på enda en oppdatering som vil tilby en ny modus med 40 bilder i sekundet, støtte for VRR og litt annet.