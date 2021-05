Horizon Forbidden West imponerer stort i gameplayvideo

Du ser på Annonser

Som lovet har PlayStation Studios og Guerrilla Games gitt oss en hele fjorten minutter lang gameplaypresentasjon av Horizon Forbidden West på PlayStation 5 i kveld.

Allerede før den skikkelige sendingen fikk vi servert nydelige klipp fra noen av de ulike områdene vi skal få besøke i det etterlengtede spillet, så selve State of Play-sendingen fokuserte mer på det forbedrede kampsystemet, at Aloy nå kan både svømme og klatre langt flere steder, den nye gripekroken og hang glider-en, noen nye våpen og ferdigheter, en rekke nye fiendetyper og mer i virkelig imponerende omgivelser. Derfor er det litt skuffende at vi ikke fikk en lanseringsdato i sammen slengen, men siden utviklerne sier den avsløres "veldig snart" venter de nok bare til Ratchet & Clank: Rift Apart har fått litt tid i rampelyset.