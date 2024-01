Horizon Forbidden West kommer til PC i mars

HQ

Vi visste allerede at Horizon Forbidden West skulle lanseres på PC "tidlig i 2024", men nå er det på tide å avsløre den nøyaktige datoen og hva slags funksjoner vi kan se frem til.

Guerrilla Games og Nixxes Software bekrefter at Horizon Forbidden West sin Complete Edition slippes på PC 21. mars. De har også gitt oss en trailer som viser mange av funksjonene PC-spillere kan se frem til, inkludert ulåste bildefrekvenser, NVIDIA DLSS 3-oppskalering og bildegenerering, støtte for ultrabrede skjermer, direkte lagring og "omfattende støtte for kontroller". Du kan forvente å få vite mye mer om disse og andre forbedringer i løpet av de kommende ukene.