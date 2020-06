Horizon Forbidden West lanseres i 2021 - Blir mye større

Du ser på Annonser

Gleden var stor blant mange da Guerrilla Games bekreftet Horizon: Zero Dawn-oppfølgeren Horizon Forbidden West i forrige uke, men siden hollenderne ikke avslørt når spillet vil lanseres har det vært mye spenning knyttet til akkurat det. Mens noen håpet spillet vil bli en lanseringstittel for PlayStation 4 fryktet andre at vi måtte vente et par år til. Realiteten viser seg å være midt mellom

PlayStation har nemlig offentliggjort en ny video hvor Mathijs de Jonge, Horizon Forbidden West sin hovedregissør, avslører litt mer informasjon om spillet. Der kan han blant annet fortelle at Forbidden West vil lanseres en gang i 2021, og at selv om overflatsområdet bare er "litt større" enn i originalen vil det i praksis bli mye mer å utforske siden vi kan dykke under vann. Han sier også at vi kan glede oss til å møte flere dusin nye skapninger, så de i traileren var bare en smakebit.